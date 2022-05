"No tengo miedo": fuertes acusaciones del padre de Debanhi tras revelarse necropsia

Mario Escobar confrontó y exhibió el mal trabajo de la Fiscalía de Nuevo León, tras la filtración de la necropsia privada que se realizó a su hija Debanhi Escobar, luego de que su cuerpo fuera hallado en una cisterna, "No tengo miedo", explicó.

El padre de la joven exigió la cabeza de quienes filtraron la información de las causas de muerte de la joven, quien según el documento murió por golpes en la cabeza y antes de fallecer, fue abusada sexualmente.

El papá afirmó que la filtración de estos datos fue culpa de las autoridades del estado y criticó la gestión de la Fiscalía a través de su canal de Youtube, donde realiza actualizaciones acerca del caso.

Mario entregó los resultados de la necropsia privada directamente a la fiscalía y explotó al darse cuenta que la información había sido revelada por el medio "El País".

"Tienen miedo estas gentes de todo el mugrero que están haciendo, el proceso de la fiscalía era de 4 hojas, el fiscal reconoció que es un mugrero su necropsia, sin estudios como posible feminicidios ni estudios de viseras, sangre, pruebas toxicológicas", explicó afirmando que la primera necropcia no tenía datos.

“Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración, exijo que si el fiscal o el vicefiscal, es la gente que está filtrando esa información, ¡quiero su cabeza!. Que se vayan y que se larguen de aquí porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León, no se vale”, dijo.

Mario afirmó que denunciará la corrupción en Nuevo León y los malos manejos de la Fiscalía en el caso de Debanhi con el presidente Manuel López Obrador.

“No sé cuánto paguen, no sé cuánto les cobran, no sé qué está haciendo la Fiscalía en que yo confié. Pensé que iban a hacer las cosas bien, tuvieron miedo y les digo a la Fiscalía de Nuevo León por eso no les creen, porque son unos corruptos”.

Este documento también señaló que Debanhi fue golpeada varias veces en la cabeza y falleció antes de llegar a la cisterna donde fue hallada sin vida.