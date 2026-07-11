Fuertes lluvias causan inundaciones en varios sectores de Alta Verapaz

Varios municipios de Alta Verapaz, quedaron inundados este 11 de julio por las fuertes lluvias en la región; las autoridades evacúan a varias familias.
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Los municipios Chahal, Fray Bartolomé de las Casas y San Cristóbal Verapaz son los sectores más afectados y vulnerados por las fuertes lluvias registradas en los últimos días.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) registró que de estos municipios más de 7 mil personas fueron afectadas por la inundaciones de sus residencias.
Los bomberos Municipales Departamentales informaron que se realizan evacuaciones en los sectores y trasladan a los afectados a distintos albergues.
Además, la acumulación de lluvia también ha dejado varios kilómetros de carretera bajo el agua en el tramo entre Chahal y Cadenas, afectando la movilidad en este sector.
La CONRED mantiene la coordinación de las acciones de respuesta ante la emergencia, debido a que se pronostica que las lluvias continúen en el territorio nacional.