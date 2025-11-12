Recuento de daños: un fallecido y árboles derribados tras fuertes vientos

-

La llegada de un frente frío ha generado fuertes vientos en Guatemala este martes, causando graves consecuencias, incluyendo la trágica muerte de un hombre en la Ruta Nacional 14 al caerle un árbol.

Fuertes ráfagas de viento se han registrado durante este martes 11 de noviembre en el territorio guatemalteco, debido al ingreso del frente frío proveniente del norte.

Uno de los trágicos sucesos ocurrió durante la mañana, cuando un hombre falleció, luego de que le cayera encima un árbol mientras se conducía en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14.

En el mismo incidente, otra persona resultó herida, por lo que fue trasladada por los Bomberos Municipales Departamentales al Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Un conductor falleció y su acompañante resultó herido luego de que les cayera un árbol cuando transitaban sobre la Ruta Nacional 14. (Foto: Municipalidad de San Juan Alotenango)

Durante la madrugada, en Antigua Guatemala, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de la Policía Municipal Preventiva (GRIM) reportaron la caída de láminas de una construcción en la 2a. calle y 4a. avenida, las cuales obstruyeron parcialmente el paso vehicular.

Se reportó la caída de láminas de una construcción en la 2a calle y 4a avenida de Antigua Guatemala. (PMT de Antigua Guatemala)

Una valla publicitaria colapsó sobre la 1a. avenida, en la zona 1, en la salida hacia la ruta nacional 14, frente a la Escuela Oficial de Párvulos para mujeres 15 de Septiembre, según indicó la Conred.

Una valla publicitaria cayó frente a una escuela en Escuintla, aunque no dejó heridos. (Foto: Conred)

En el departamento de Guatemala

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reportó la caída de un árbol en la Calle Mariscal, 12 avenida de la zona 5. El árbol de grandes proporciones se desplomó en la vía pública y cayó sobre varios autos.

En la 19 calle de la zona 10 otro árbol cayó en plena calle, el paso quedó obstruido por unos minutos.

Árbol cayó a la vía pública, sobre un vehículo, atrás del Liceo Guatemala en conexión con el Campo Marte sobre Calle Mariscal entre zona 5 y zona 10.

En la avenida Las Américas y 6a. calle de la zona 13, también se reportó la caída de otro árbol que dejó parcialmente atrapado un vehículo.

Bomberos Municipales reportaron un árbol caído sobre la Avenida Las Américas sobre la sexta avenida de la zona 13.

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la carretera del kilómetro 33, en la ruta hacia la aldea Santa Elena Barillas, en el municipio de Villa Canales, lo cual provocó que ambos carriles de esta ruta quedaran obstaculizados por varios minutos.