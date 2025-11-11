Estas son las medidas que debes tomar ante los fuertes vientos de este martes

-

Conred ha lanzado varias recomendaciones para protegerse de los fuertes vientos que afectan al país este martes. Una de ellas es evitar el contacto con cables del tendido eléctrico.

Debido a los fuertes vientos que afectan al país este martes 11 de noviembre, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hace un llamado para tomar las debidas precauciones y evitar accidentes.

Evita tocar los cables del tendido eléctrico.

No te coloques cerca de postes.

Asegura los techos de lámina, puertas, ventanas y toldos.

Retira macetas y cualquier objeto que pueda caer y causar accidentes.

Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones ante los fuertes vientos que se registran en el país pic.twitter.com/MUYczdWdgF — CONRED (@ConredGuatemala) November 11, 2025

En alerta

Por su parte, la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) activó su "Condición de Alerta", pues varios sectores han reportado problemas de energía.

Hasta el momento se registra una alta cantidad de llamadas en Mixco, San José Pinula, Fraijanes, Villa Canales y Villa Nueva, consideradas las zonas más afectadas.

Las cuadrillas de EEGSA permanecen desplegadas en los puntos afectados, trabajando para restablecer el servicio a la brevedad.