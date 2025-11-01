¡Atención! Fuga de agua en sótano interrumpe servicio en Aeropuerto La Aurora

La DGAC emitió un comunicado sobre la interrupción temporal del suministro de agua en el Aeropuerto La Aurora. Esta medida de emergencia se tomó debido a la detección de una fuga de agua en el sótano del área de bandas.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA) informó a través de un comunicado, que debido a una fuga de agua detectada en el sótano del área de bandas del Aeropuerto Internacional La Aurora, el suministro de agua ha sido interrumpido de forma temporal.
Sin embargo, informa que ya se está trabajando en la falla.
"La empresa ya se encuentra trabajando en la solución del problema y en el restablecimiento del servicio, con el objetivo de minimizar cualquier inconveniente para los usuarios y colaboradores", afirmó.
Asimismo, piden compresión a los usuarios mientras se concluyen con los trabajos.