Se suspende por segunda vez la audiencia programada contra reos fugados

Por segunda ocasión se suspendió la audiencia de primera declaración en contra de dos pandilleros del Barrio 18 recapturados tras fugarse de la cárcel de Fraijanes II.

Este jueves 6 de noviembre estaba programada la audiencia de primera declaración en contra de Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong" y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo", ambos pandilleros del Barrio 18 y cuya fuga de la cárcel de Fraijanes II fue notificada el 12 de octubre.

La audiencia se debía desarrollar en el juzgado Cuarto de instancia Penal, pero la misma se suspendió debido a que la judicatura no tenía el expediente.

Esta es la segunda vez que se reprograma, pues la primera vez, el 28 de octubre, hubo fallas en la conexión, ya que los reos comparecerían por videoconferencia por estar recluidos en el Sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18.

Ambos fueron capturados tras operativos de la Fiscalía contra el delito de Extorsión y de la Policía Nacional Civil el 17 de octubre pasado en Huehuetenango, y serán acusados del delito de evasión.

(Foto: PNC)

Los pandilleros

De León, alias Little Strong, pertenece a la pandilla Barrio 18 y se fugó de Fraijanes II, mientras cumplía una condena de 10 años por extorsión.

Según informó el Ministerio Público (MP), la sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal de Retalhuleu, tras un proceso impulsado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

De acuerdo con la investigación, el acusado se dedicaba a exigir fuertes sumas de dinero a comerciantes del municipio de Champerico, Retalhuleu y llegó a demandar hasta 25 mil dólares (alrededor de Q193 mil) a los propietarios de negocios, esto a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.

(Foto: MP)

Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo" también pertence a la clica "Solo para Locos", del Barrio 18.

El MP informó que el detenido tenía orden de captura por el delito de evasión, emitida el 14 de octubre del presente año y seis antecedentes criminales, entre ellos dos por asesinato, motín de presos, robo agravado y tráfico de drogas, cometidos entre 2004 y 2009.

Sobre la fuga

El 12 de octubre pasada, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

Según el MP, la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, el subdirector de la cárcel, Victor Alveño quedó ligado a proceso penal y en prisión preventiva, mientras, 24 guardias capturados, están a la espera de conocer si quedan ligados a proceso penal.

Además, hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.