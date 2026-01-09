Funcionaria mexicana dice que el narcotráfico “genera miles de empleos” (video)

-

La funcionaria Adriana Marín indicó que en el narcotráfico se reclutan hasta 180 mil personas anualmente.

Adriana Marín, encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, desató un polémico debate en plataformas digitales al afirmar que la lucha del Estado contra el crimen organizado es compleja.

Esto debido a la "generación de empleo" que producen los cárteles en diversas localidades del país.

Las expresiones de Marín, surgidas durante su participación en una mesa de debate en noviembre de 2025, se viralizaron en las últimas horas en medio de un clima político tenso, de cara a un año electoral y a la aprobación de importantes reformas.

Durante su intervención, la morenista cuestionó la postura del oficialismo respecto a la marcha de la Generación Z, realizada en noviembre pasado, originada como una expresión de hastío ante la ola de violencia del crimen organizado, en el contexto del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Edson Andrade, convocante de la marcha, reprochó que el gobierno destinara recursos y tiempo a desestimar las causas de la movilización en lugar de garantizar la seguridad en el país.

Adriana Marín insistió en que la marcha no era legítima, al ser cuestionada por la moderadora sobre los resultados de la estrategia de seguridad del Gobierno de México, Marín respondió que erradicar el narcotráfico no era una tarea sencilla, debido a que en muchas entidades representaba "la única opción de empleo" para sus habitantes.

La morenista subrayó el impacto laboral de los cárteles al afirmar que las organizaciones criminales reclutan entre 160 mil y 180 mil personas al año y que necesitan incorporar alrededor de 350 personas por semana para sustituir a quienes son detenidos o asesinados.

Morena se deslinda

Mediante un comunicado difundido en plataformas digitales, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se deslindó de las expresiones de su colaboradora.

"Las declaraciones referidas fueron realizadas por la colaboradora a título personal en el programa de debate juvenil Razonados organizado por La Razón de México en noviembre pasado, y no representan la opinión del grupo parlamentario ni de sus integrantes".

La asociación política subrayó que la atención pública derivó en acoso digital y amenazas contra su colaboradora, por lo que pidió un alto a las campañas de odio.

"Estas agresiones son inaceptables y buscan intimidar a quienes trabajan desde la transformación por una ciudad más justa y segura, sobre todo a las juventudes, a quienes hasta hace algunas semanas fingían defender", indicaron voceros de Morena.

*Con información de Infobae.