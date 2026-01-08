¿Qué ocurre en Irán? Estas son las claves para entender el conflicto

-

El país afronta una de las crisis económicas más fuertes de la historia.

EN CONTEXTO: Irán intensifica la represión y bloquea internet tras 12 días de protestas

Las protestas a nivel nacional en Irán, provocadas por la debilitada economía que afronta la república Islámica, están poniendo nueva presión sobre su teocracia.

La presión económica, que se ha intensificado desde septiembre cuando las Naciones Unidas reimpusieron sanciones al país por su programa atómico, ha llevado al país a una caída libre, cotizándose ahora a más de 1.400.000 por cada 1 dólar estadounidense.

Debido a esta crisis, considerada como una de las más graves en muchos años, más de 340 protestas se han registrado en las 31 provincias de Irán.

El número de muertos ha alcanzado los 38, con más de 2,200 arrestos.

Esto es en Mashhad, Irán. Las mujeres están haciendo historia.



Están tomando prácticamente todas las ciudades del país. Nunca se habían visto protestas de esta magnitud durante tantos días.



Tiembla uno de los regímenes más fuertes del mundo.



pic.twitter.com/QJLXH6908s — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 8, 2026

¿Cuál es la causa de las manifestaciones?

El colapso del rial ha llevado a una crisis económica cada vez mayor en Irán. Los precios han subido en productos básicos como la carne, el arroz y otros alimentos de la mesa iraní.

Debido a ello, el país ha estado luchando con una tasa de inflación anual de alrededor del 40 %.

En diciembre, Irán introdujo un nuevo nivel de precios para la gasolina nacional subsidiada, aumentando el precio de una de las gasolinas más baratas del mundo y presionando aún más a la población.

Según este panorama, se espera que los precios de los alimentos se disparen después de que el Banco Central de Irán, en los últimos días, terminara una tasa de cambio preferencial y subsidiada de dólar a rial para todos los productos, excepto medicinas y trigo.

Doce días de protestas masivas en Irán.



En Teherán, los manifestantes han tomado las calles y se avecina una larga noche de protestas.



Hay numerosos reportes de que Internet ha caído en todo el país y los medios apuntan a que la dictadura islámica de los ayatolás pretende…

¿Y el programa nuclear iraní?

Irán ha insistido durante décadas en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, sus funcionarios han amenazado cada vez más con buscar un arma nuclear.

Irán había estado enriqueciendo uranio a niveles cercanos a grado militar antes del ataque estadounidense en junio, siendo el único país en el mundo sin un programa de armas nucleares en hacerlo.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que Irán aún no ha comenzado un programa de armas, pero "ha realizado actividades que lo posicionan mejor para producir un dispositivo nuclear, si así lo decide".

Su relación con Estados Unidos

Hace décadas, Irán era uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente bajo el sha Mohammad Reza Pahlavi, quien compraba armas militares estadounidenses y permitía que técnicos de la CIA operaran puestos secretos de escucha para monitorear a la vecina Unión Soviética.

Sin embargo, la CIA fomentó un golpe de Estado en 1953 que consolidó el gobierno del sha.

En enero de 1979, el sha huyó de Irán cuando crecían las manifestaciones masivas contra su gobierno. Luego llegó la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeiní, que creó el gobierno teocrático de Irán.

Durante la guerra Irán-Irak de la década de 1980, Estados Unidos apoyó a Sadam Husein.

Durante ese conflicto, Estados Unidos lanzó un asalto de un día que paralizó a Irán en el mar como parte de la llamada "Guerra de los Petroleros", y más tarde derribó un avión comercial iraní que, según los militares estadounidenses, confundieron con un avión de guerra.

Desde entonces, Irán y Estados Unidos han oscilado entre la enemistad y una diplomacia forzada.