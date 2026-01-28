Fundación Bi impulsa nueva graduación del programa ScaleUp

-

El Programa de Empresas de Alto Crecimiento ScaleUp celebró la graduación de la séptima edición, una iniciativa impulsada por Fundación Bi que reúne a pequeñas y medianas empresas con el objetivo de fortalecer sus modelos de negocio y escalar operaciones en el país.

ScaleUp aplica una metodología de crecimiento empresarial desarrollada por expertos de Harvard University y Babson College, enfocada en generar crecimiento acelerado, rentable y sostenible.

Durante cinco meses, las empresas participantes trabajaron en planes integrales de crecimiento, con énfasis en ventas, mercadeo, finanzas y gestión de talento humano, promoviendo la ejecución desde las primeras semanas del programa.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Resultados de la séptima cohorte

Las 10 empresas que formaron parte de esta edición reportaron los siguientes avances:

Crecimiento promedio en ventas: 30%

Nuevos empleos generados: 40

Nuevos clientes obtenidos: 500

Nuevos productos y servicios lanzados: 30

Monto de nueva inversión: US$1,000,000

Monto de nuevos créditos: US$500,000

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Las empresas graduadas de la cohorte número siete fueron:

Asesoría Técnica Global

Bath and Barks

Dudes Pizzería

Ediciones Don Quijote

El Shukero

HR Sport International

IRCTEC

RN Sound

Tecnomundo

Wakami

Durante el evento de graduación se reconoció la participación de los empresarios, el acompañamiento del equipo de mentores y el apoyo de aliados estratégicos, entre ellos el Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

Nuevas ediciones y convocatoria abierta

En la ceremonia también se anunció que la octava edición del programa ya se encuentra en desarrollo en Quetzaltenango y que, durante este año, se llevarán a cabo tres nuevas ediciones para atender la demanda de empresas interesadas en escalar sus operaciones.

Además, quedó abierta la convocatoria para la novena edición en Ciudad de Guatemala, con fecha límite de aplicación el 13 de febrero.

ScaleUp tiene una duración de cinco meses y un costo de 5 mil dólares. Fundación Bi otorga becas por 3 mil dólares a las empresas que cumplan con los siguientes requisitos:

Más de tres años de operación

Equipos consolidados en áreas clave

Ingresos superiores a US$100,000 anuales

“ScaleUp demuestra que, cuando las empresas cuentan con entrenamiento, mentoría y acompañamiento, el crecimiento se refleja en resultados medibles. ” María José Paiz , gerente general de Fundación Bi.

Las empresas interesadas pueden solicitar el enlace de registro escribiendo al correo Icojulun@bi.com.gt.