Transporte colectivo se accidenta en la bajada de Las Cañas; al menos 20 heridos

Los socorristas rescataron a dos personas que quedaron atrapadas en el vehículo.

Los cuerpos de socorro han reportado que un microbús cayó a una hondonada en la bajada de Las Cañas que conecta San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala, los cuerpos de socorro señalanque hay al menos 20 personas con heridas leves.

Los Bomberos Municipales de Sumpango Sacatepéquez, informaron sobre el percance en el cual se vio involucrada una unidad de transporte colectivo, lo cual generó complicaciones en la circulación vehicular del sector.

Los socorristas señalaron que atendieron en el lugar a los heridos que en su mayoría presentan lesiones leves.

Los Bomberos Voluntarios informaron que en el lugar del accidente debieron utilizar equipo hidráulico debido a que dos personas quedaron atrapadas dentro del vehículo.

Medios locales señalan que son al menos 20 personas las que viajaban en el microbús tipo coaster y que son fueron atendidos por los socorristas en el lugar.

Los socorristas recomedaron a los conductores que utilizan la vía extremar precauciones, respetar las indicaciones y, de ser posible, utilizar rutas alternas.