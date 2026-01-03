Fija postura: Pep Guardiola sale al paso de la polémica con Enzo Maresca

-

Pep Guardiola volvió a dejar claro que su intención es continuar al frente del Manchester City, en un contexto marcado por recientes versiones que mencionan a Enzo Maresca.

El técnico catalán ya había señalado semanas atrás que su plan es respetar el contrato que lo vincula con el club inglés, el cual tiene vigencia hasta el verano de 2027.

"Lo único que puedo decir es que el Chelsea, creo, desde mi punto de vista, pierde a un entrenador increíble, una persona increíble.

"Pero esta es una decisión de la jerarquía del Chelsea, así que no tengo nada que decir", dijo el español al ser consultado en la víspera al enfrentamiento del domingo.

Maresca abandonó el banquillo de los Blues de forma sorpresiva el último día del 2025. Se dice que la dirigencia del Chelsea se enteró que Enzo tenía conversaciones con el City desde hace dos meses.

"¿En el fútbol? ¿Sorpresa? No. Solo confirma la suerte que tengo en el club donde estoy. Mi club es extraordinario".

Añadió: "Tengo contrato. Lo he dicho mil veces. Llevo 10 años aquí; me iré algún día, pero tengo contrato. Estoy contento. Quiero luchar con mi equipo", sentenció Guardiola.