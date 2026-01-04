Rescatan cuerpo de hombre que se ahogó en el lago Atitlán

-

Los socorristas rescataron el cuerpo del hombre que murió ahogado.

Bomberos Voluntarios informaron sobre el rescate del cuerpo de un hombre que habría fallecido al ahogarse en el lago Atitlán, en el departamento de Sololá.

De acuerdo con el reporte oficial, los cuerpos de socorro fueron alertados por vecinos del sector, quienes indicaron que una persona había ingresado al lago, pero ya no había salido a la superficie.

Luego de recibir la alerta, los bomberos iniciaron un operativo de búsqueda en el área y luego de varios minutos de rastreo, los socorristas localizaron el cuerpo sin vida del hombre.

Hombre fallece por asfixia por sumersion en aguas del lago de Atitlán. Bomberos Voluntarios se movilizaron hacía el cantón Chuacante, en San Pedro La Laguna, Sololá. Donde realizaron la recuperación de la persona. pic.twitter.com/qzbtoSCOdh — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 3, 2026

De forma preliminar, se determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión.

El hecho ocurrió en el cantón Chuacante, en jurisdicción del municipio de San Pedro La Laguna, a orillas del Lago Atitlán.

Tras el rescate, los Bomberos Voluntarios notificaron a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público, para que realizaran las diligencias correspondientes y los trámites de rigor conforme a la ley.