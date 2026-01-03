Primer examen del año: Madrid se mide ante el Betis por La Liga

-

Después del descanso por las fiestas de fin de año, el Real Madrid vuelve a la acción hoy para recibir al Real Betis, una dura prueba previo a encarar la Supercopa de España la próxima semana y con la tarea de mantenerse cerca del Barcelona en la pelea por La Liga.

Sin su gran referente en el frente ofensivo, Kylian Mbappé, Xabi Alonso tendrá que encomendarse a Vinicius y Rodrygo, dos estrellas que no pasan su mejor momento, para tratar de sostener a un Madrid que terminó el 2025 con sensaciones divididas.

¡A por el primer partido del año! pic.twitter.com/LQvQ0hXmDW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2026

El cuadro merengue finalizó con triunfos consecutivos, pero con la sensación que el volumen de juego no es el esperado y con muchas dudas con respecto a Alonso en el banquillo, por lo que este inicio de 2026 puede ser clave para el futuro inmediato tanto del entrenador, como de algunos jugadores.

Mbappé, Dani Carvajal, Éder Militao y Trent Alexander-Arnold están descartados para este duelo, y Dean Huijsen es duda. Sin Endrick, recientemente cedido al Lyon, es el canterano Gonzalo el que pinta para suplir a "Kiki" adelante y para buscar los goles.

Enfrente, el Betis es el único equipo invicto como visitante en el curso liguero y espera poder dar un buen golpe al siempre favorito Madrid, pero sin su figura Isco, quien tiene una baja por lesión, pinta complicado.