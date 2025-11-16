El jugador de Suchitepéquez que fue hallado sin vida dentro de un auto

Ángel Geovany Ortíz Quezada quien era reconocido en Mazatenango por su emprendimiento de comida, también tenía una pasión por el fútbol.
EN CONTEXTO: El hombre que fue hallado sin vida dentro de su vehículo
"Moha" como le decían sus amigos, fue recordado por el Deportivo Cunsuroc FC, la liga independiente de Suchitepéquez, club al que pertenecía.
Ortíz fue hallado sin vida en el interior de su vehículo el pasado viernes 14 de noviembre en la 5a. calle de la Colonia Jardines de Mazatenango.
La causa de su muerte se presume que se debió a una aparente intoxicación, luego de haberse quedado dormido.
Dentro del vehículo también se encontró el cuerpo de Uzel Adonai Pac, de 40 años.
De acuerdo a las investigaciones preliminares, esta intoxicación se debió al monóxido de carbono que el auto expidió durante las horas de la noche.
Los hechos
En redes sociales ha circulado que ambas personas se llegaron a estacionar en horas de la madrugada frente a una vivienda en la colonia.
Sin embargo, los vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios, luego de que no respondieran.
Los cuerpos de socorro llegaron al área donde se confirmó que ambos, ya no contaban con signos vitales.
El Ministerio Público (MP) se hizo presente para recabar las pruebas necesarias y determinar si fue esa la causa de muerte.