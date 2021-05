El futbolista Rubio Rubín llegó este domingo a Guatemala

El futbolista estadounidense, de ascendencia guatemalteca, Rubio Rubín, llegó este domingo a Guatemala.

Rubio Rubín, el jugador de Real Salt Leake, de la MLS, tiene previsto conocer a su familia en el país y compartir con ella, además de tener algún acercamiento con la Selección nacional.

Rubín hasta ahora no ha confirmado que jugará por Guatemala, aunque ya conversó con Amarini Villatoro y se espera que en un futuro cercano responda si vestirá o no el uniforme de la Bicolor.

“Es el país de mi mamá y estoy feliz de estar aquí conociendo mis raíces”, dijo el delantero. Sobre su vinculación a la Selección aseguró que visitará y conocerá al grupo. Vamos conocer a mis compañeros y a hablar con el profe, a ver qué pasa”, manifestó.

Al preguntarle de qué depende que acepte jugar en Guatemala, Rubio dijo que aún no lo define. "Es algo que he soñado, pero a la vez es una decisión difícil. Desde los dos años que no venía a acá y ahora voy a conocer mis raíces”, declaró.

La experiencia de Rubín

El tiempo dirá si el ariete que ha jugado en Holanda, Noruega, México y Estados Unidos acepta el reto de representar a Guatemala.

Por otra parte, está claro que Rubín ya jugó en las selecciones de Estados Unidos, desde la sub17, Sub20, Sub23 e, incluso, en la mayor ha disputado algunos partidos. Sin embargo, eso no sería impedimento.