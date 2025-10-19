Gaby Moreno se confiesa para "The Hollywood Reporter"

-

Gaby Moreno une música y cine en su proyecto audiovisual.

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno proyectó en la Ciudad de México "Lamento", el cortometraje inspirado en su tema homónimo, incluido en su álbum Alegoría, nominado al Grammy.

Dirigido por Diego Contreras, el proyecto combina música y narrativa cinematográfica para rendir homenaje a la memoria, la migración y las raíces latinoamericanas.

El tema de la película forma parte del álbum Alegoría, que fue nominado al Grammy en 2023. (Foto: X)

Filmado en el antiguo Turicentro Likin, en Guatemala, Lamento muestra un paisaje postapocalíptico donde los recuerdos se resisten a desaparecer.

"Cuando llegué a grabar fue totalmente impactante, porque yo solo había visto las fotos del pasado" compartió la cantante. "También me impactó, y lo sigue haciendo cada vez que voy a mi país, la fuerza del Pacífico y de sus olas. La agresividad del mar es terrorífica y eso lo sentí durante todos los días que filmamos" relató.

Moreno comparte escena con Tony Revolori, actor de El gran hotel Budapest, quien visitó Guatemala por primera vez para el rodaje.

Tony Revolori es parte del elenco de la cinta. (Foto: X)

"Me encantaría protagonizar un papel en alguna serie o en una película, algo con lo que conecte y que tenga sentido para mí. No lo descarto", reveló la artista a The Hollywood Reporter en Español.

Para Moreno, el cortometraje es también un reflejo del viaje del migrante y la necesidad de preservar la identidad a través del arte.

"El arte crea magia; es una forma de jugar con la imaginación, con las emociones y de ser receptiva a lo que ocurre a tu alrededor" señaló Moreno.

Su nominación al Latin Grammy confirma que Lamento trasciende fronteras con su emotiva visión musical y visual.