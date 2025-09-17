Gaby Moreno es nominada al Latin Grammy por "Lamento"

-

Gaby Moreno se anota una nueva nominación al Latin Grammy, esta vez por Lamento.

Moreno ha ganado 2 Latin Grammy. (Foto: Archivo)

Este miércoles 17 de septiembre se anunciaron las nominaciones a los premios de la Academia Latina de la Grabación.

La cantautora aparece en el apartado de Mejor video musical versión larga con Lamento.

Dirigido por el también guatemalteco Diego Contreras, el cortometraje fue filmado en los en lugares como Likin, Puerto Quetzal, y hace una reflexión sobre la memoria del migrante.

Diego Contreras es un destacado realizador guatemalteco. (Foto: Archivo)

Durante la presentación, en enero pasado, Moreno aseguró que este es uno de los proyectos "más hermosos y ambiciosos" en los que ha participado.

Lamento, además, cuenta con el talento de los guatemaltecos Tony Revolori y Juan Pablo Olyslager, y el codirector Ernesto Abrego.

"El concepto es que Gaby regresa a Guatemala, se lleva con ella un pedacito de su país y lo reconstruye en su piano", explicó Contreras sobre la trama.

Moreno junto a Ernesto Abrego (codirector) y Diego Contreras (director), durante la presentación del cortometraje. (Foto: Archivo)

Hasta la fecha, Moreno ha ganado 2 Latin Grammy, el primero en 2013 y el segundo en 2023, además de un Grammy anglo en 2024.

Por su parte, Contreras es un destacado cineasta que ha estado al frente de grandes campañas para marcas internacionales.