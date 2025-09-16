Versión Impresa
Nicki Nicole conoce al hermano pequeño de Lamine Yamal

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
16 de septiembre de 2025, 16:04
La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole sigue fortaleciéndose. (Foto: Instagram)

Lamine Yamal lleva su relación con Nicki Nicole al siguiente nivel.

La relación entre el futbolista español y la cantante argentina continúa consolidándose tras la confirmación oficial de su noviazgo el pasado 25 de agosto.

Nicki Nicole se ha integrado poco a poco al círculo más cercano de Yamal. (Foto: Instagram)
Recientemente, Lamine Yamal sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías y videos con los que revela que ha integrado a Nicki Nicole a su círculo más cercano.

Keyne, el hermano pequeño de Yamal, aprendió a usar palillos gracias a Nicki en un restaurante japonés. (Foto: Instagram)
En un video publicado recientemente por el jugador del FC Barcelona, se muestra a la artista compartiendo un momento adorable con Keyne, el hermano menor de Yamal, a quien le está enseñando a usar los palillos en un restaurante japonés.

Este gesto refleja la seriedad y la cercanía de la pareja con su relación y la importancia de la familia en la vida de Lamine, quien mantiene una estrecha relación con su hermano pequeño.

