Nicki Nicole conoce al hermano pequeño de Lamine Yamal

Lamine Yamal lleva su relación con Nicki Nicole al siguiente nivel.
La relación entre el futbolista español y la cantante argentina continúa consolidándose tras la confirmación oficial de su noviazgo el pasado 25 de agosto.
Recientemente, Lamine Yamal sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías y videos con los que revela que ha integrado a Nicki Nicole a su círculo más cercano.
En un video publicado recientemente por el jugador del FC Barcelona, se muestra a la artista compartiendo un momento adorable con Keyne, el hermano menor de Yamal, a quien le está enseñando a usar los palillos en un restaurante japonés.
Este gesto refleja la seriedad y la cercanía de la pareja con su relación y la importancia de la familia en la vida de Lamine, quien mantiene una estrecha relación con su hermano pequeño.