Gaby Moreno sorprende al aparecer en la Residencia de Ricardo Arjona (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de noviembre de 2025, 08:22
Las presentaciones de Ricardo Arjona en Guatemala este 2025 han sigo inigualables. (Foto: Redes sociales)

Gaby Moreno y Ricardo Arjona ofrecieron un show especial, al ritmo y sentimiento de la canción que comparten "Fuiste tú".

En sus presentaciones, Arjona ha marcado recuerdos especiales para los asistentes durante su gira en Guatemala y este viernes 14 de noviembre ¡lo volvió hacer!, sorprendiendo con la aparición de Gaby Moreno.

El público recibió de pie a la guatemalteca, quien apareció entre ellos desfilando hacia el escenario.

"Gracias Arjona" le gritaba una espectadora a tremenda sorpresa que el cantautor brindó.

Mira aquí el momento:

@angel_perez_c_ 14 de Noviembre 2025, lo que el Seco no Dijo, Residencia Guatemala! @Ricardo Arjona ♬ sonido original - Angel Perez

La noche se llenó de mucha emotividad con el dúo.

