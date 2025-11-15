Gaby Moreno sorprende al aparecer en la Residencia de Ricardo Arjona (video)

Gaby Moreno y Ricardo Arjona ofrecieron un show especial, al ritmo y sentimiento de la canción que comparten "Fuiste tú".
En sus presentaciones, Arjona ha marcado recuerdos especiales para los asistentes durante su gira en Guatemala y este viernes 14 de noviembre ¡lo volvió hacer!, sorprendiendo con la aparición de Gaby Moreno.
El público recibió de pie a la guatemalteca, quien apareció entre ellos desfilando hacia el escenario.
"Gracias Arjona" le gritaba una espectadora a tremenda sorpresa que el cantautor brindó.
La noche se llenó de mucha emotividad con el dúo.