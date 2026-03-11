Versión Impresa
"Ferrocarril del Sabor", la cena guatemalteca que puedes disfrutar en el Irtra

  • Por Jessica González
11 de marzo de 2026, 13:57
La cita es este 19 de marzo. (Foto: archivo/Soy502)

Disfruta de una velada diferente y con sabores guatemaltecos únicos.

El IRTRA te invita a un viaje gastronómico en su cena guatemalteca "Ferrocarril del Sabor".

Al asistir podrás disfrutar de un menú exclusivo de siete tiempos, el cual rinde homenaje a las raíces y sabores más auténticos de Guatemala.

La cita es en el restaurante Las Arecas de Los Hostales del IRTRA.

La actividad será este jueves 19 de marzo, a partir de las 19:00 horas.

Para asistir debes reservar al teléfono: 7824 1000, ext. 80025.

