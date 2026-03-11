"Ferrocarril del Sabor", la cena guatemalteca que puedes disfrutar en el Irtra

Disfruta de una velada diferente y con sabores guatemaltecos únicos.
El IRTRA te invita a un viaje gastronómico en su cena guatemalteca "Ferrocarril del Sabor".
Al asistir podrás disfrutar de un menú exclusivo de siete tiempos, el cual rinde homenaje a las raíces y sabores más auténticos de Guatemala.
La cita es en el restaurante Las Arecas de Los Hostales del IRTRA.
La actividad será este jueves 19 de marzo, a partir de las 19:00 horas.
Para asistir debes reservar al teléfono: 7824 1000, ext. 80025.