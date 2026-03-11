Auto vuelca en San Juan Sacatepéquez, mujer resulta herida

La víctima fue llevada a un centro asistencial.
Un accidente se registró la tarde de este miércoles 11 de marzo, en el kilómetro 18, camino a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.
Un taxi, por razones aún desconocidas, volcó sobre la vía, quedando a orillas de la carretera.
Una mujer resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.
Autoridades ya están en el lugar para agilizar el paso y atender el percance.