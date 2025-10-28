Conoce a Francisco Cucul, el hombre detrás de la marimba patrimonio Nim Carchá

-

Francisco Cucul Cholom, constructor de marimbas y marimbista de Nim Carchá, fue premiado por su trayectoria y legado musical

Hace cuatro años, el 12 de febrero de 2021, el marimbista Francisco Javier Cucul Cholom se encontraba en el Palacio Nacional de la Cultura.

En esa ocasión viajó hasta al capital para recibir el premio por trayectoria y aportes al desarrollo de la obra musical en marimba.

Su galardón fue entregado en la categoría de constructor de marimbas, por parte de las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes de aquel entonces.

Hace cuatro años fue electo ganador del premio nacional Trayectoria y Aportes al Desarrollo Musical en Marimba. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

El mérito se sumó a los obtenidos por Cucul por su labor como fabricante del instrumento nacional en su taller, situado en la calzada Chixtún.

Asimismo, reconoció su labor como intérprete al frente de la marimba Nim Carchá, con la cual se presenta en bailes y actividades sociales celebradas dentro y fuera de su pueblo natal.

Trayectoria

Francisco Cucul nació el 29 de diciembre de 1956, en el hogar formado por Manuel Cucul y Felipa Cholom.

Mantiene su labor al frente de la marimba Nim Carchá. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Su aprendizaje como carpintero y ebanista empezó a los 12 años, bajo la dirección de su padre y su abuelo Calixto Poou.

Ambos le enseñaron el arte de cortar los trozos de hormigo en el tiempo y la tonalidad adecuados para que den la nota correcta.

Su primer instrumento recibió el nombre de La Norteñita, con la cual formó su primer grupo junto a sus hermanos Pedro y Carlos, los dos ya fallecidos.

Da la tonalidad exacta para cada tecla. También ha fabricado instrumentos para diferentes iglesias. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Más adelante se incorporaron Rolando, Manuel y Julio Cucul, sus otros hermanos, además de un hijo, un sobrino y un nieto.

Años después fundó los conjuntos Herencia Maya, Alma Carchaense y Nim Carchá, declarada patrimonio cultural e intangible del municipio en 2016.

Bajo encargo, fabrica marimbas dobles y sencillas para las instituciones que lo soliciten. Sus instrumentos se encuentran en iglesias católicas y evangélicas.

Parte de su obra musical se encuentra registrada en tres discos compactos, y recientemente recibió el homenaje de la comuna sampedrana.