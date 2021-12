Galilea Montijo fue atacada en plena transmisión en vivo (video)

Durante plena transmisión en vivo, Galilea Montijo fue víctima de fuertes ataques por supuestos nexos con el narcotráfico.

EN CONTEXTO: Ellas son las famosas actrices y señoras de los narcos

Galilea Montijo fue víctima de una ola de ataques en redes sociales mientras conducía el evento de Teletón 2021. Esto derivado de los vínculos en los que se le relaciona con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Luego de darse a conocer que su nombre figura en el libro de "Emma y las otras señoras del narco", los internautas aprovecharon para recordarle ese episodio que ha sido noticia durante los últimos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo)

Arrementen contra Montijo

Y es que fue el fin de semana en el que Montijo pasó momentos incómodos y tras los fuertes mensajes que lanzaron contra ella, los productores del popular evento de recaudación de fondos se vieron obligados a suspender en cuatro ocasiones los comentarios, esto para limitar a la audiencia a seguir hablando del tema.

“Que Galilea cuente cuántos millones se embolsó”, escribió un usuario.

“Galilea pide cooperacha a tu galán del narco”, se lee en otro.

“Di la verdad si sacaste lágrimas de verdad o no”, continuaron escribiendo.

Ante esta reciente situación, Galilea Montijo no emitió ningún comentario, pero los presentadores de "Chisme No Like", dijeron que llevarla en un momento en donde ha estado envuelta en polémica no fue lo más beneficioso para la Teletón 2021.

Cabe mencionar que hace unos días la tapatía rompió el silencio a través de un video, en donde negó las acusaciones y dijo que emprendería una demanda penal. No obstante, el público sigue lanzando fuertes comentarios contra ella y hay quienes aseguraron que su fortuna la consiguió con los lazos del crimen organizado.

Mira aquí el video

*Con información de Heraldo USA.