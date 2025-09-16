Aranceles de EE.UU.: Productos clave para Guatemala podrían verse beneficiados

-

Guatemala espera la asignación de una fecha para comenzar con una segunda fase de reuniones técnicas.

OTRAS NOTAS: Se mantiene hermetismo sobre resultados de misión que negoció aranceles

La ministra de Economía, Gabriela García, informó que tras concluir la fase técnica del diálogo de alto nivel con la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, existe la posibilidad de que se reduzca la aplicación de aranceles a algunos productos guatemaltecos.

La funcionaria recordó que en días previos hubo reuniones técnicas en las cuales se cerró la primera fase de trabajo enfocadas "en la revisión de las barreras no arancelarias orientadas a facilitar el intercambio comercial".

"El cierre de esta fase permitió generar los acuerdos que nos pueden llevar a la eliminación de obstáculos a los flujos comerciales y de inversión entre ambos países", afirmó la ministra, durante la conferencia de prensa La Ronda.

El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la cual se aplicó un arancel del 10 % a los productos guatemaltecos. (Foto: Archivo / Soy502)

Según la ministra, para el cierre formal al diálogo técnico, se reunió con Jamieson Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos, junto a los viceministros de Comercio e Integración, de Competencia e Inversión y de Asuntos Registrales de Guatemala.

Agregó que esta reunión fue en el marco de la Orden Ejecutiva 14.257, vigente desde el 5 de abril, que establece un arancel general del 10%, pero fue actualizada el 5 de septiembre y abre excepciones con tasa 0% para sectores estratégicos en países que "concluyan exitosamente el diálogo".

"Guatemala fue uno de los nueve países que concluyó esta fase, generando reciprocidad en el acceso a mercados, como lo pone la excepción que sacó el presidente Trump. Este es el anexo 2 de la Orden Ejecutiva 14.257 y cuyas modificaciones entraron en efecto el 8 de septiembre", explicó la ministra.

Indicó que "estas modificaciones indican que el presidente de Estados Unidos podría considerar nuevamente aplicar los acuerdos de naciones más favorecidas" y que "estas condiciones aplicarán solamente a aquellos socios que hayan concluido y cerrado satisfactoriamente la fase del diálogo técnico".

García enfatizó que Guatemala ya finalizó esa fase y se delegó a oficiales, incluyendo al secretario de Comercio y representantes de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, para implementar estas nuevas disposiciones.

"Como resultado de este diálogo exitoso, productos clave para Guatemala podrían verse beneficiados como resultado de la modificación a la Orden Ejecutiva antes mencionada", afirmó la funcionaria.

Guatemala busca que Estados Unidos reduzca los aranceles a sus productos. (Foto: Archivo / Soy502)

Indicó que para la siguiente fase solicitaron las fechas para reunirse nuevamente en las oficinas de la Oficina del Representante de Comercio y avanzar en este tema.

Agregó que dentro de las excepciones mencionadas en la orden ejecutivo mencionada hay códigos arancelarios para las industrias primarias, procesadas y manufacturas, así como para el sector agroprimario, agroprocesado y algunos industriales.

La ministra fue consultada si dicho trabajo podría al final ayudar a quitar el arancel del 10 % o reducirlo para esos u otros productos como el vestuario y la azúcar. Al respecto, respondió que Guatemala terminó de forma satisfactoria el diálogo técnico gracias a una cadena complementaria con Estados Unidos, lo cual permite un espacio más abierto.

"Estoy optimista y creo que hacemos el trabajo correcto", concluyó la ministra.