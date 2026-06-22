Generación Chispuda impulsa hábitos de alimentación saludable

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Fue presentado Generación Chispuda, un movimiento que busca promover hábitos de alimentación saludable desde los hogares, tanto en áreas rurales como urbanas.

La iniciativa nace a partir de experiencias compartidas por familias guatemaltecas y plantea una estrategia centrada en la participación comunitaria. El movimiento cuenta con el impulso del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés), además del respaldo de aliados estratégicos y cooperantes.

Según los impulsores del proyecto, la propuesta busca acercar información sobre alimentación saludable mediante acciones prácticas que puedan incorporarse en la vida diaria de las personas.

(Fotografía cortesía: Generación Chispuda)

Un movimiento construido desde las comunidades

Generación Chispuda llevará mensajes relacionados con nutrición y alimentación a través de actividades comunitarias, espacios públicos, medios de comunicación y plataformas digitales.

El objetivo es facilitar la toma de decisiones informadas en torno a la alimentación y demostrar cómo cambios cotidianos pueden contribuir al bienestar de las familias.

La iniciativa también promueve la participación de personas de distintas edades, bajo la premisa de que los cambios sostenibles surgen cuando las comunidades se involucran de forma directa en las soluciones.

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Articulación entre distintos sectores

Otro de los ejes del movimiento es sumar esfuerzos entre distintos actores vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional del país.

Para ello, Generación Chispuda busca fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, empresas, organismos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, alineándose con las prioridades nacionales en esta materia.

Con su lanzamiento, el movimiento extiende una invitación a la población guatemalteca para participar en acciones orientadas a mejorar la alimentación y construir cambios desde las actividades cotidianas.