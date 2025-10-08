George Clooney traerá al elenco original para "Ocean’s 14"

- La historia criminal más elegante de Hollywood prepara su regreso. ENTÉRATE: George Clooney y Adam Sandler son ovacionados en Venecia El reconocido actor estadounidense tiene grandes planes para la película que continuará la historia de la trilogía de drama criminal. Tras una plática con E! News, George Clooney ha confirmado el desarrollo de Ocean's 14 tras 18 años de haberse estrenado la tercera entrega de La gran estafa. "Ocean’s 14" ya está en desarrollo tras casi dos décadas de espera. (Foto: X) George comentó que es muy probable que las estrellas de la cinta original, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle y Julia Roberts, se reúnan con él para protagonizar la cuarta entrega que se ha planeado desde hace años. OTRAS NOTICIAS: George Clooney cumple 60 años y se alista para volver a la pantalla grande El elenco original podría reunirse para una nueva gran estafa. (Foto: X) Tras el éxito rotundo de la primera entrega, donde el elenco liderado por Clooney prepara un elaborado plan para robar tres casinos en Las Vegas de manera simultánea durante una popular pelea de box, se produjeron dos cintas más, dándole un cierre al proyecto que no fue definitivo.