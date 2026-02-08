Aroddy, el orgullo de Chiquimula que ganó un Latin Grammy con música cristiana

-

Aroddy, cantautor de música cristiana, originario de Chiquimula, se convirtió en uno de los artistas guatemaltecos más destacados al ganar un Latin Grammy en 2021. Su carrera musical y mensaje espiritual lo han posicionado como referente de la música cristiana.

El oriente del país cuenta con diversos personajes que han puesto en alto al país y uno de ellos es el cantautor de música cristiana Aroddy Espinales, más conocido en el mundo artístico solo como Aroddy. Nació el 9 de abril de 1972 en la ciudad de Chiquimula y es el cuarto de seis hermanos.

Según medios digitales, está casado con Lidda Yaneth, con quien procreó tres hijos, que son Arody, Nehemías y Lidda.

Es un referente de la música cristiana en español. (Foto: Aroddy oficial)

El artista comentó que conoció a Jesús desde muy pequeño y aprendió a amar al Señor, amor que le transmitió su mamá Virginia Portillo de Espinales. Compuso su primera canción a los 12 años e hizo su primera grabación a los 18 y a la fecha tiene en su discográfica 13 producciones.

Debido a su persistencia en la música, en el 2021 ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum Cristiano en Español, con su álbum Ya Me Vi, por lo que se convirtió en el tercer artista guatemalteco en obtener dicho galardón, precedido únicamente por Ricardo Arjona y Gaby Moreno.

Aroddy ya fue premiado con un Latin Grammy. (Foto: Aroddy oficial)

Ante esa hazaña, el Gobierno de Guatemala lo nombró Embajador de la Paz y un año más tarde fue nominado nuevamente, con su álbum Ya Llegó la Primavera.

Ha compuesto canciones para muchos cantantes, entre los que destacan: Leonel Tuchez, Katty Mazariegos, Los Milagros de Cristo, Pedro Rivera Jr. y Luis Enrique Espinosa, entre otros.

Su música transmite valores espirituales. (Foto: Aroddy oficial)

Según Aroddy, busca transmitir con excelencia el mensaje de Jesús a través de la música, y comunicar principios que ayuden a las personas a vivir vidas que reflejen los valores de la Biblia.

El tema con el que más vistas cuenta en YouTube es Ya me vi, pues está próximo a llegar a los dos millones de reproducciones; de igual forma, en sus plataformas digitales comparte sus producciones, las cuales están disponibles en Spotify, Apple Music, entre otras.

Por otro lado, pero siempre bajo los pasos del Señor, el chiquimulteco ha sido parte de los Ministerios Casa del Alfarero, con sede en su departamento.

El chiquimulteco aseguró que este logró no es solo de la familia, sino de todo el país. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

"Mis pastores han sido Jendrick y Claudia Lobos, pero nos hemos mudado a la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos. Aún seguimos siendo cuidados espiritualmente por nuestros pastores de Chiquimula", compartió con Soy502 el artista.

Además de su amor por la música, también le apasiona escribir, puesto que en 2019 publicó su libro 21 Hábitos de un Verdadero Adorador.

Aroddy ha construido una carrera en la música cristiana. (Foto: Aroddy oficial)

