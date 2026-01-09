Gestionaba créditos sin autorización de sus clientes para quedarse con el dinero

El trabajador bancario habría obtenido más de Q300 mil ingresando papelería falsa.
Jorge Luis Villatoro Miranda, de 29 años, fue capturado en la zona 2 de Xela por agentes de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC), sindicado de apropiación y retención indebida.
Villatoro era requerido por un juzgado de Quetzaltenango desde el 18 de diciembre del año pasado.
Así operaba
Según las investigaciones, el sujeto habría utilizado documentos personales de varios clientes para gestionar créditos sin su autorización, durante el tiempo que laboró como promotor de créditos en una agencia bancaria.
Las autoridades indicaron que estas acciones habrían provocado un perjuicio económico superior a los Q300 mil.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso legal.