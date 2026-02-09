El gesto de Bad Bunny antes de salir al escenario del Super Bowl

Bad Bunny fue sorprendido por personas del público mientras se preparaba para ingresar al escenario del medio tiempo del Super Bowl y llamó la atención un gesto.
A través de las redes el usuario de instagram Leopoldo Zozzaro grabó al boricua a la espera del momento en que le dijeran que era hora de iniciar el show.
"Cuando cachas al conejo segundos antes de que inicie el medio tiempo", escribió junto al clip.
En el video se aprecia al latino nervioso, concentrado y rezando, en un momento señala al cielo como dando gracias y encomendándose a Dios y luego se persigna.
Tras esto se aferra fuertemente al balón de futbol americano que sostiene para iniciar su momento.
El pequeño ritual del famoso se hizo viral, como uno de los momentos más curiosos del espectáculo que hizo historia y ha dado de qué hablar en las redes sociales.
