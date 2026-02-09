Bad Bunny la rompe en el medio tiempo del Super Bowl LX

-

Bad Bunny la rompió en el medio tiempo del Super Bowl con "La casita", entre plantas tropicales y ritmos latinos, que no dejaron a nadie indiferente.

El público de Latinoamérica y los fans de todo el mundo disfrutaron la transmisión única, la presentación marca un hito en la historia de la música en español.

Entre una selva de caña de azúcar que simulaba a Puerto Rico, el Conejo Malo se paseó con personalidades como Danna, Karol G y Cardy B aparecen dentro de la casita mientras interpreta "Titi me preguntó", "Yo perreo Sola", "NuevaYol" y cerrando con "DtMF"

Con energía y músicos de primer nivel el irreverente representante de la música urbana puso a bailar a todos.

Lady Gaga interpretó salsa mientras Ricky Martin recuerda con "LO QUE LE PASÓ A HAWAii" la situación de Puerto Rico.

"Dios bendiga a América" expresó el puertoriqueño mientras mencionaba a todos los países que conforman el contienente, desde el sur hasta el norte.

"Seguimos aquí", gritó, tirando el clásico balón del deporte estadoudense al suelo.

