Bad Bunny la rompe en el medio tiempo del Super Bowl LX

  • Por Selene Mejía
08 de febrero de 2026, 19:05
Esta es la presentación del boricua. (Foto: AFP)

Bad Bunny la rompió en el medio tiempo del Super Bowl con "La casita", entre plantas tropicales y ritmos latinos, que no dejaron a nadie indiferente. 

El público de Latinoamérica y los fans de todo el mundo disfrutaron la transmisión única, la presentación marca un hito en la historia de la música en español. 

bad bunny
Foto: AFP.

Entre una selva de caña de azúcar que simulaba a Puerto Rico, el Conejo Malo se paseó con personalidades como Danna, Karol G y Cardy B aparecen dentro de la casita mientras interpreta "Titi me preguntó", "Yo perreo Sola", "NuevaYol" y cerrando con "DtMF"

Con energía y músicos de primer nivel el irreverente representante de la música urbana puso a bailar a todos. 

lady gaga
Foto: AFP.

Lady Gaga interpretó salsa mientras Ricky Martin recuerda con "LO QUE LE PASÓ A HAWAii" la situación de Puerto Rico. 

"Dios bendiga a América" expresó el puertoriqueño mientras mencionaba a todos los países que conforman el contienente, desde el sur hasta el norte. 

bd bunny ricky martin
Foto: AFP.

"Seguimos aquí", gritó, tirando el clásico balón del deporte estadoudense al suelo. 

