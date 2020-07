Se reabre al menos al 50% el transporte público en todo el país

El gobierno de Guatemala anunció que el país tendrá una reapertura gradual a partir de este lunes 27 de julio de 2020, de acuerdo con el sistema de alertas de colores, que se establece según el número de casos activos en el municipio, número de pruebas y el porcentaje de positividad.

En un mensaje en cadena nacional, el mandatario Alejandro Giammattei, explicó que Guatemala no debe ser detenida por un virus, sino que con el trabajo de todos de forma responsable, habrá que acostumbrarse a la nueva forma de vivir.

El Gobierno anunció el tablero y fue el doctor Edwin Asturias, director de la Coprecovid, quien presentó cómo funcionará el tablero para reiniciar las actividades sociales y económicas.

Hasta el momento, el departamento de Guatemala mantiene 15 municipios en rojo y 2 en naranja. Ninguno en amarillo.

RECUERDA:

Aunque se establecen más detalles, durante el mensaje gubernamental se explicaron cuatro ámbitos, por considerarse los de más interés: transporte, centros comerciales, restaurantes e iglesias.

Transporte

El transporte público volverá a circular. En el peor de los casos, es decir en alertas roja y anaranjada, se abrirá con un 50% de su capacidad. Es decir, las unidades solo pueden llevar la mitad de lo permitido.

Mientras que en alerta amarilla se permitirá circular al 75% de su capacidad y en alerta verde al 100%

Centros comerciales

Para los centros comerciales con parqueo, se tomará en cuenta la capacidad de su estacionamiento. En alerta roja, solo se permitirá el uso del 40% de su espacio para parqueo, y se permitirá una persona por cada diez metros cuadrados. Se recomienda que se use para ventas, no para restaurantes o espectáculos. Y no se permite acceso a grupos de riesgo, como mayores de 60 años.

En alerta anaranjada, se permite el uso del 50% del parqueo, sin restaurantes ni área de espectáculos. Se pide un horario especial para grupos de riesgo.

En alerta amarilla, se permite el uso del 75 del parqueo, restaurante con comida para llevar y una persona por cada 4 metros cuadrados.

Y en alerta verde, se permite usar toda la capacidad.

Restaurantes

Iglesias