Ataque armado en la zona 1 capitalina deja un hombre herido

La víctima fue traslada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.
OTRAS NOTICIAS: Retiran objetos usados para apartar parqueos afuera del Hospital San Juan de Dios
Un incidente armado se registró este lunes 15 de diciembre en la 8a. avenida y 18 calle de la zona 1, en la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales fueron alertados y al llegar al lugar le brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 25 años.
Debido a las heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.
Según indicaron los socorristas, la víctima presentaba heridas en el tórax, tras el ataque armado.
El hecho de violencia ocurrió cuando la víctima ingresaba a un parqueo y un desconocido le disparó.