Ataque armado en la zona 1 capitalina deja un hombre herido

#IncidenteArmado 8a. Avenida y 18 Calle Zona 1@bomberosmuni brindan atención prehospitalaria a un hombre de 25 años presentando heridas causadas por arma de fuego en el tórax, realizando su traslado hacia la emergencia del @HospigenGT #SiempreEstamos pic.twitter.com/LFc9Nw5iwM