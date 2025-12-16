Camión colisiona con pasarela en la ruta al Pacífico

El percance vial ha generado tránsito en el sector debido a obstaculización de un carril.
OTRAS NOTICIAS: Las imágenes posteriores al incendio en el Centro Histórico de Retalhuleu
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 21.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva, lo que provoca congestionamiento vehicular.
Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar para rescatar a una persona que se encontraba en la cabina de un camión que colisionó con la base de una pasarela.
Posteriormente, los socorristas estabilizaron a la víctima, la cual fue trasladada a la emergencia del Hospital de Villa Nueva.
El carril derecho con dirección hacia el sur está obstaculizado momentáneamente.
Elementos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentran en el lugar atendiendo el hecho de tránsito.