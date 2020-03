Giammattei confirma 2 casos más, el número se eleva a 36

El presidente Alejandro Giammattei confirmó dos casos más, con lo que la cifra de personas confirmadas con Covid-19 se elevó a 36.

De acuerdo con el mandatario, muchas personas no creen en que haya tan pocos casos contagiados y recuperados. "No es que estemos escondiendo casos, no ganamos nada disminuyendo los casos", aseguró.

Según lo informó, este lunes serán dados de alta 300 personas que estaban en cuarentena, de las 1 mil 400 que estaban en esa condición.

Además, indicó que ha habido 400 personas que han tenido vigilancia por parte de la Policía Nacional Civil para asegurar que cumplan con el aislamiento.

El mandatario recalcó que se tienen contabilizadas 36 personas positivas con Covid-19, 10 de ellas se han recuperado, 1 hombre falleció, 1 está en tratamiento y otro en estado grave. "Se le ha logrado mantener con vida los últimos cuatro días, pese a que tiene una complicación pulmonar y tiene un fallo renal", dijo.

De acuerdo con Giammattei, han logrado contener el virus por el mecanismo "sin precedentes" que impulsaron y que ha permitido "tener un excelente resultado".