Giammattei: el alcalde de Carchá fue quien no llegó a la reunión

El presidente Alejandro Giammattei habló de lo ocurrido con el alcalde de San Pedro Carchá, Winter Coc, quien asegura que no le permitieron participar en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Alta Verapaz.

Al respecto, el mandatario asegura que saludó al jefe edil y le dijo que la reunión no fue privada. "Si no, no estarían ustedes aquí", les dijo a los corresponsales de Prensa que lo entrevistaron al salir de la junta.

Así lo dijo:

La reunión del COE se llevó a cabo en Cobán, fue dirigida por Giammattei, con la participación del alcalde de la cabecera departamental, el gobernador y personal del Ejército y cuerpos de socorro.

El sábado, en redes sociales se compartió un video del momento en que se le informa a Winter Coc que la reunión es "privada". Tal situación ocasionó indignación y rechazo de los internautas.