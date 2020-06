Giammattei suspende celebración del Día del Ejército

El presidente Alejandro Giammattei informó a la población guatemalteca, a través de cadena nacional, que el Gobierno suspenderá cualquier tipo de celebración para evitar la propagación del Covid-19, y esto incluye el festejo por el Día del Ejército.

El mandatario se refirió a esto luego de llamar la atención por la fiesta clandestina realizada el viernes, en una mueblería de carretera a El Salvador, y añadió que la suspensión de celebraciones aplica para todas las dependencias del Gobierno y que todas están canceladas.

"No habrá celebración del Día del Ejército. No vamos a celebrar, no estamos para celebraciones", dijo el mandatario.

Giammattei señaló que las medidas presidenciales tendrán una vigencia de 15 días y señaló que la movilidad vehicular estará limitada por los números de placa.

Casos en Guatemala

Una hora antes, el ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó que este domingo 14 de junio se contabilizaron 354 casos nuevos de Covid-19. En total, 17 personas fallecieron y 82 pacientes se recuperaron.

Los números del Covid-19 en Guatemala

Guatemala suma un total de 9,875 casos confirmados de coronavirus, de estos 7,573 están activos y 1,886 se han recuperado. Se lamenta el fallecimiento de 384 personas.