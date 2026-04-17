Es oficial: Bernardo Silva dejará el Manchester City a final de temporada

El portugués Bernardo Silva dejará el Manchester City al final de la temporada, con una "contribución incalculable" tras nueve años en el club, anunció el equipo de la Premier League este jueves.
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El futbolista de 31 años fichó por el City en 2017 y ha disputado hasta el momento 450 partidos para el conjunto de Pep Guardiola, ganando 19 trofeos importantes con su equipo, entre estos seis títulos de la Premier League y uno de la Champions League.
"Además de ese extraordinario palmarés, sus 76 goles y 77 asistencias reflejan su magnífica aportación global al equipo", destacó el club en su comunicado.
Bernardo Silva llegó al City en 2017 procedente del Mónaco y "será recordado con todo merecimiento como uno de los mejores y más queridos jugadores de la historia del Manchester City", agregó la entidad.
El futbolista confirmó también su marcha a través de sus redes sociales: "En unos meses será el momento de despedirme de la ciudad en la que no solo ganamos tanto como club de futbol, sino también donde inicié mi matrimonio y mi familia. Desde el fondo de mi corazón, Inés y Carlota, ¡Gracias!".
Antes de marcharse, el portugués puede aumentar aún su palmarés, ya que el City se enfrenta al Arsenal este próximo domingo en un duelo decisivo por la pelea por la Premier League.