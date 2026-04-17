Messi se compra un club: El argentino se volvió propietario del Cornellá catalán

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La leyenda del futbol, Lionel Messi, todavía en activo en el Inter Miami, en Estados Unidos, se ha convertido en propietario del Cornellá, equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona, anunció este jueves el club español.

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"Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña", subrayó el club en el comunicado en el que anunció la operación.

[OFICIAL] LIONEL MESSI ES EL NUEVO PROPIETARIO DEL UE CORNELLÀ.



El argentino adquirió el club que compite en la Tercera RFEF de España . Cabe recordar que Cristiano Ronaldo compró el 25% de las acciones de la UD Almería (Segunda División) en febrero de 2026.



En un… pic.twitter.com/b4y3Co7TRo — 365Scores (@365ScoresApp) April 16, 2026

Messi, de 38 años, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el PSG y a partir de 2023 en el Inter Miami.

Cornellá es una localidad de 92 mil habitantes pegada casi a Barcelona, en la que tiene su estadio el gran rival catalán del Barça, el Espanyol. La Unió Esportiva Cornellá fue fundada tal y como se conoce ahora en 1951 como resultado de la asociación de varios clubes de la zona, pero sus orígenes se remontan a 1923.

Así, Messi unirá al Cornellá a la lista de clubes en los que tiene participación como dueño, junto a Leones FC (ARG), Deportivo LSM (URU) y su vínculo con Inter Miami, en donde será copropietario al retirarse.