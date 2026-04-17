Capturan a publicista guatemalteco quien fue socio y conocido de Bukele

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La aprehensión se dio en el Aeropuerto Internacional La Aurora la noche del pasado miércoles. El ahora detenido creó empresas con Nayib Bukele 2005 y 2006.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves que fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Pedro Andrés García Manzo Méndez, de 46 años, quien es buscado por Honduras por el delito de defraudación fiscal.

Este hombre es un publicista guatemalteco que habría creado dos empresas junto con el ahora presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entre 2005 y 2006, según indica un reportaje de El Faro, el cual fue publicado el 25 de octubre de 2021.

En dicho artículo, también se menciona que Pedro Andrés García Manzo Méndez es tío de José Luis Araneda Cintrón, abogado que inició el proceso de inscripción del partido político "Nuevas Ideas" en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, el 2 de julio de 2021.

Capturan a extraditable por defraudación fiscal



En el Aeropuerto Internacional la Aurora, policías de la #DIPAFRONT reportan la aprehensión con fines de extradición de Pedro “N”, de 46 años, requerido por las autoridades de Honduras.#ProtegerYServir#PlanCentinelaMetropolitano pic.twitter.com/87ixlPozYn — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 16, 2026

Además, García Manzo fundó otra compañía con Ernesto Castro, exsecretario privado de la Presidencia de El Salvador y actual presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña.

García Manzo, Bukele y Castro, también habrían creado otra empresa en El Salvador. En ella también estaba incluido Karim Bukele, hermano del presidente salvadoreño.

Puesto a disposición

De momento, García Manzo fue puesto a disposición del Juzgado de Turno en la Torre de Tribunales, en la zona 1 de la ciudad capital.

Asimismo, la PNC detalló que contaba con la orden de captura con fines de extradición desde el pasado 26 de febrero.