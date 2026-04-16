Orquesta Sinfónica invita a su "Tributo a Star Wars"

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala invita a su tributo a la saga de Star Wars.
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La agrupación declarada Patrimonio Cultural de la Nación ingresa al conflicto cósmico entre el bien (Jedi), el mal (Sith) y el legado de la familia Skywalker con los temas que han sido escuchados por generaciones.
Este es el IV concierto de la temporada extraordinaria 2026.
Fecha, hora y lugar
La cita es el 30 de abril a las 8:00 p.m. en el en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Boletos
Puedes conseguirlos en pre venta los días 17, 18 y 19 de abril.
Puedes comprarlos a través de la página oficial, ingresa aquí.
Precios
Q200, Q150 y Q100.