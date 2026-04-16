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Orquesta Sinfónica invita a su "Tributo a Star Wars"

  • Por Selene Mejía
16 de abril de 2026, 17:26
Este es un imperdible concierto. (Foto: Star Wars)

Este es un imperdible concierto. (Foto: Star Wars)

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala invita a su tributo a la saga de Star Wars.

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La agrupación declarada Patrimonio Cultural de la Nación ingresa al conflicto cósmico entre el bien (Jedi), el mal (Sith) y el legado de la familia Skywalker con los temas que han sido escuchados por generaciones. 

Este es el IV concierto de la temporada extraordinaria 2026.

Fecha, hora y lugar

La cita es el 30 de abril a las 8:00 p.m. en el en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 

Boletos

Puedes conseguirlos en pre venta los días 17, 18 y 19 de abril.

Puedes comprarlos a través de la página oficial, ingresa aquí

Precios

Q200, Q150 y Q100. 

orquesta sinfónica 1

 

 

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