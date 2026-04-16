El rapero Tekashi 6ix9ine sorprende a familia guatemalteca con $25 mil

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El rapero estadounidense conoció las dificultades económicas que sufría la familia guatemalteca y decidió hacerle un donativo en efectivo.

El rapero Tekashi 6ix9ine sorprendió a dos familias en Florida, Estados Unidos, al entregarles un total de $50 mil dólares en efectivo, divididos en dos donaciones de $25 mil.

La acción fue documentada en un video publicado el 11 de abril en las redes sociales del artista, donde explicó que decidió repartir el monto entre quienes más lo necesitaban. Según dijo, inicialmente planeaba entregar la cifra completa a una sola familia, pero optó por dividirlo tras conocer distintas historias.

Para elegir a los beneficiarios, el cantante se apoyó en contactos locales y organizaciones comunitarias, como el Centro Maya Guatemalteco, que le ayudaron a identificar casos urgentes.

Una de los grupos favorecidas fue una familia guatemalteca residente en Lake Worth Beach. El rapero llegó personalmente a su vivienda, donde fue recibido por la madre y sus hijos. En el video se observa cómo les entrega el dinero en mano mientras les dice en español: "Esto es para ti... es para que puedas mejorar tu situación o lo que necesites".

La familia guatemalteca en Florida recibió el dinero en efectivo por parte de 6ix9ine. (Foto: Captura de video)

La mujer, visiblemente emocionada, agradeció el gesto entre lágrimas, mientras sus hijos también reaccionaban con sorpresa. Según el Centro Maya, la familia enfrentaba dificultades económicas, por lo que el apoyo representó un alivio inmediato.

Tras publicarse el material, la misma organización compartió que el artista los contactó previamente para encontrar familias necesitadas. También destacó que la madre del rapero acompañó la entrega y compartió un momento con los connacionales, recordando sus propios orígenes humildes.

La otra familia beneficiada fue una pareja de Cleveland, Ohio, que participó en la iniciativa debido a la situación médica de su hija de siete meses, diagnosticada con una enfermedad cardíaca y en espera de un trasplante. El rapero los trasladó hasta Florida para entregarles los $25 mil.

El video del gesto ha tenido amplia repercusión en redes sociales, superando los 160 mil "me gusta" en Instagram y acumulando numerosas reproducciones, donde usuarios han reaccionado tanto al acto solidario como a la cercanía mostrada con las familias.

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Origen latino

Tekashi 6ix9ine, de 29 años, es un rapero originario de Brooklyn, Nueva York, hijo de migrantes mexicanos y puertorriqueños. Alcanzó la fama en 2017 con el tema Gummo y es conocido por su estilo llamativo y colaboraciones con artistas hispanos.

En su carrera ha lanzado canciones como Bebe y Mala junto a Anuel AA, así como Trollz con Nicki Minaj, las cuales lo han consolidado en la escena musical urbana internacional.

Tekaishi 6ix9ine es conocido por su música urbana. (Foto: CNN)

*Con información de The Palm Beach Post