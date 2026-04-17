BYD presenta SUV híbrido con 290 HP de potencia y gran autonomía

BYD y Cofiño presentaron oficialmente en Guatemala el nuevo BYD Yuan Pro DM-i, un SUV híbrido enchufable que se incorpora al portafolio de la marca en el país. La presentación del modelo se realizó en un evento junto a clientes de BYD Club.
El BYD Yuan Pro DM-i integra la tecnología híbrida enchufable DM-i, desarrollada para ofrecer una conducción eficiente, silenciosa y orientada a reducir el consumo de combustible.
El modelo cuenta con 290 HP de potencia y una autonomía combinada de más de 1,000 kilómetros, lo que lo convierte en una opción pensada tanto para la movilidad urbana como para recorridos de mayor distancia.
En términos de equipamiento, el vehículo incorpora una propuesta centrada en confort, conectividad y funcionalidad. Su cabina incluye techo panorámico, inalámbrico, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como un sistema de cámaras 360° que brinda una visión más completa del entorno durante la conducción.
En materia de seguridad, el Yuan Pro DM-i incorpora sistemas de asistencia a la conducción (ADAS).
Además, está equipado con la Blade Battery de BYD, tecnología reconocida por sus estándares de durabilidad, estabilidad y desempeño.