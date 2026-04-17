BYD presenta SUV híbrido con 290 HP de potencia y gran autonomía

-

BYD y Cofiño presentaron oficialmente en Guatemala el nuevo BYD Yuan Pro DM-i, un SUV híbrido enchufable que se incorpora al portafolio de la marca en el país. La presentación del modelo se realizó en un evento junto a clientes de BYD Club.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

El BYD Yuan Pro DM-i integra la tecnología híbrida enchufable DM-i, desarrollada para ofrecer una conducción eficiente, silenciosa y orientada a reducir el consumo de combustible.

“ EI BYD Yuan Pro DM-i representa una nueva generación de movilidad: más consciente, más accesible y alineada con el futuro que queremos construir. ” Edward Davis , gerente de marca Regional BYD para Cofiño.

El modelo cuenta con 290 HP de potencia y una autonomía combinada de más de 1,000 kilómetros, lo que lo convierte en una opción pensada tanto para la movilidad urbana como para recorridos de mayor distancia.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

En términos de equipamiento, el vehículo incorpora una propuesta centrada en confort, conectividad y funcionalidad. Su cabina incluye techo panorámico, inalámbrico, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como un sistema de cámaras 360° que brinda una visión más completa del entorno durante la conducción.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

En materia de seguridad, el Yuan Pro DM-i incorpora sistemas de asistencia a la conducción (ADAS).

Además, está equipado con la Blade Battery de BYD, tecnología reconocida por sus estándares de durabilidad, estabilidad y desempeño.