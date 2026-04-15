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Fallece Mike Forbes, reconocido periodista

  • Por Geber Osorio
14 de abril de 2026, 19:56
Obituarios
El gremio periodístico ha lamentado el fallecimiento de Mike Forbes. (Foto: Redes sociales)

El gremio periodístico ha lamentado el fallecimiento de Mike Forbes. (Foto: Redes sociales)

Periodistas, amigos y seguidores lamentaron la muerte de Mike Forbes este martes.

OTRAS NOTICIAS: Fallece el director de radio Eduardo Cuyuch

Este martes 14 de abril ha trascendido el fallecimiento del conocido periodista Mike Forbes, quien trabajó en La Red.

Actualmente, tenía su propia página de Facebook "Tertulia con Mike Forbes", en donde compartía distintas noticias nacionales de interés desde Izabal.

(Imagen: Puerto TV)
(Imagen: Puerto TV)

Profesionales del gremio han lamentado su muerte, de la cual se desconoce su causa, aunque últimamente padecía de una enfermedad de la que no brindó detalles.

(Imagen: Redes sociales)
(Imagen: Redes sociales)

Mike Forbes se caracterizaba por ser una persona amigable, profesional en su ámbito y algunos seguidores lo recuerdan por ser un aficionado del club Comunicaciones.

(Foto: Redes sociales)
(Foto: Redes sociales)

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