Fallece Mike Forbes, reconocido periodista

Periodistas, amigos y seguidores lamentaron la muerte de Mike Forbes este martes.
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Este martes 14 de abril ha trascendido el fallecimiento del conocido periodista Mike Forbes, quien trabajó en La Red.
Actualmente, tenía su propia página de Facebook "Tertulia con Mike Forbes", en donde compartía distintas noticias nacionales de interés desde Izabal.
Profesionales del gremio han lamentado su muerte, de la cual se desconoce su causa, aunque últimamente padecía de una enfermedad de la que no brindó detalles.
Mike Forbes se caracterizaba por ser una persona amigable, profesional en su ámbito y algunos seguidores lo recuerdan por ser un aficionado del club Comunicaciones.