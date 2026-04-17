Fiscal General: Sólo ocho aspirantes han superado los 75 puntos para ser elegibles

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En esta tercera jornada de evaluación, se registraron las mejores tres puntuaciones del proceso de postulación para Fiscal General, la cual la encabeza la actual Fiscal General y Jefe del MP, María Consuelo Porras Argueta.

Pese a que para este jueves 16 de abril se había contemplado concluir con la evaluación de expedientes, la Comisión de Postulación para Fiscal General no sólo decidió suspender dicha actividad que será retomada este viernes 17 de abril, sino también ponderó a tres aspirantes que superaron los 75 puntos que fueron fijados en la línea de corte, por lo que suman ocho los candidatos que conformarán la lista de elegibles para la votación final de la nómina que será entregada al presidente de la República.

Es de resaltar que durante esta jornada fueron ponderados los aspirantes con puntuaciones más altas, las cuales están encabezadas por la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, quien obtuvo una nota de 92.33 puntos, con lo que no sólo conformará la lista de candidatos elegibles, sino se convierte en el aspirante con la puntuación más alta.

De los otros dos aspirantes que sobrepasaron la nota mínima este, César Augusto Ávila Aparicio, quien registró un total de 92.13, lo que lo convierte en la segunda puntuación del proceso. Ávila Aparicio obtuvo en méritos académicos 24 puntos, en experiencia profesional 66.13 y proyección humana 2.

Y, el último postulantes es Walter Paulino Jiménez Texaj quien registró 20 puntos en méritos académicos, 64.73 en experiencia profesional y 2 puntos en proyección humana, para un total de 86.73.

Contrario a lo anterior, en esta jornada también surgió segunda nota más baja, la cual le corresponde al aspirante Mario René Espinoza Palacios quien obtuvo un total de 19.20 puntos.

Con esto suman cinco los aspirantes con notas inferiores a los 30 puntos, siendo estos además de Espinoza Palacios, el aspirante Abdi Ariel Guerra Guzmán (18.84 puntos), Maynor Eduardo González Méndez (25.92), Carlos Humberto Rivera Carrillo (26.46) y Wilber Gerardo Enríquez Jocol (27.83).

Otras puntuaciones

El pasado lunes 13 de abril, tras examinar 17 expedientes sólo tres postulantes obtuvieron los 75 puntos mínimos que fueron fijados en la llamada "línea de corte", que no es más que la ponderación necesaria para conformar la lista de candidatos elegibles necesaria para conformar la lista para la votación final.

En esta jornada, aunque parezca coincidencia, los tres aspirantes que lograron superar la nota mínima, son quienes en el 2022 integraron la nómina de candidatos que fue presentada al entonces presidente de la República, Alejandro Giammattei.

Los postulantes que lograron obtener más de 75 puntos fueron, según su orden: Gabriel Estuardo García Luna (86.21 puntos), Henry Alejandro Elías Wilson (76.85), y Néctor Guilebaldo de León Ramírez (79.69).

Posteriormente, el martes 14 abril, luego de evaluar nueve aspirantes, únicamente dos alcanzaron pasar la llamada línea de corte, siendo éstos: José Manuel Quinto Martínez (79 puntos), y Brenda Dery Muñoz Sánchez (90.86 puntos). Esta última, en el 2018 integró la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Inconformidad

Dado el proceso de evaluación realizado, algunos aspirantes han mostrado su desacuerdo con la forma como han sido evaluados. Este es el caso del postulante y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo, quien no sólo se presentó a la Sala de Vista del Palacio de Justicia, sino reclamó airadamente la forma como fue examinado su expediente.

En su defensa, Rivera Carrillo dijo no entender cómo no se había considerado su experiencia de más de 40 años como abogado, así como el por qué la Comisión le otorgó cero puntos en el rubro de experiencia en la administración de justicia cuando es conocido que "los magistrados de CSJ tienen a su cargo la administración de justicia de todo el país", apuntó.

Otro aspirante que presentó su inconformidad fue Gladys Verónica Ponce Mejicanos, quien aseguró que no le fueron ponderados varios rubros, además expresó que uno de los comisionados afirmó no haber encontrado la acreditación de su experiencia profesional, cuando en su expediente se localiza el folio en donde se muestra dicha experiencia.

Igual sucedió con el postulante Marco Antonio Cortes Sis, quien también se presentó a la Sala de Vistas, la cual abandonó de forma inmediata luego de conversar con una abogada que es parte del cuerpo de apoyo con la que cuenta la Comisión.

Con buenos ojos

Aunque el proceso de evaluación de expedientes por parte de la Comisión de Postulación ha sido, en términos generales, visto con buenos ojos, no deja de causar preocupación la poca efectividad con la que algunos aspirantes no sólo presentaron su expediente, sino también hayan alcanzado nota mínima de la línea de corte para conformar la lista de candidatos elegibles.

Al menos, esto es lo que han expresado analistas que han acompañado el proceso de nominación de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030, y que han expresado a ver visto la "meticulosidad" con la que los integrantes de la Comisión han examinado los expedientes puestos a consideración del pleno de comisionados.

Esto fue lo que expresó la directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, una de las organizaciones que desde el 2009 ha monitoreado los distintos procesos de postulación, a partir de la vigencia de la Ley de Comisiones de Postulación.

Para Ibarra, este proceso de evaluación "ha causado mucha sorpresa la meticulosidad con las que los comisionados han revisado los expedientes, cuyo resultado ha dado que algunos comisionados hayan obtenido notas muy bajas como de 18 a 36 putos, y en el mejor de los casos estén entre los 50 y 60".

Con esto, aclara que era de esperarse un panorama como el que se ha dado, en donde únicamente ocho postulantes, hayan alcanzado una nota superior a los 75 puntos que es la línea de corte aprobada por la Comisión para conformar la lista de elegibles a ser considerados para la integración y votación final de la nómina de seis candidatos que será entregada al presidente de la República.

Por su parte, la integrante del equipo de monitoreo de la organización Impunity Wacht, Lourdes Pérez, dijo que ven con preocupación los pocos aspirantes que han superado la línea de corte, pues asegura que, desde un inicio advirtieron que la tabla aprobada no era el mejor instrumento para poder ponderar aspectos útiles en esta elección de candidatos.

Recordó que la critica se dio en el sentido que no era suficiente para medir aspectos como lo ético, honorabilidad, una experiencia profesional especializada que son criterios que se dejan afuera al momento de evaluar, específicamente en el tema de experiencia profesional.

Dijo que, actualmente se encuentran perfiles que no cuentan con la experiencia profesional porque son adultos jóvenes, pero se sabe que, su experiencia es mucho mas enriquecedora ideales para el puesto.

Afirma que la Comisión, en general, ha realizado un buen trabajo, desde el ámbito técnico y estricto de evaluación, pero asegura que la critica más allá de la tabla y el fondo del proceso mismo, pues se queda fuera la evaluación.

Agrega que la Postuladora ha desarrollado un trabajo técnico, apegado a las leyes y a sus instrumentos, pero de fondo queda un poco corto, pues lo que se busca es una Comisión de Postulación que analice a profundidad cuestiones integrales del perfil, como el tema ético y de honorabilidad.

Alejandro Solorzano, de Alianza por las Reformas, aunque asegura que en los procesos de postulación se ven aspectos técnicos, políticos y otras influencias a los interno y externo, lo que se ha visto es que han respetado las formas, pues hay comisionados que han sido muy transparentes en los que han hecho y las discusiones han sido frente a la ciudadanía.

Pero también afirma que han existido decisiones muy cuestionables, ya que no se fundamenta el debate, como por ejemplo el efectuado por la secretaria de la Comisión, Patricia Gámez, que razona su voto en relación a la ponderación de la actual Fiscal General por el tema de la tesis, pero no pregunta cual es la postura de los demás comisionados.

Agrega que este tipo de "silencio consensuado", evita entender cuál es la postura de los comisionados y a qué es lo que le están dando valor, pues asegura que no es simplemente la votación a la que hay que ponerle atención.