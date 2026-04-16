Precio del petróleo sube a la espera de las conversaciones entre EEUU e Irán

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Donald Trump dijo que Irán aceptó ceder su uranio enriquecido y que hay "muchas probabilidades" de alcanzar un acuerdo de paz.

Los precios del petróleo volvieron a subir este jueves 16 de abril, mientras los mercados lidian con señales contradictorias sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Tras mantenerse estables al comienzo de la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, terminó subiendo un 4.70% hasta alcanzar los $99.39 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, avanzó un 3.72% hasta llegar a los $94.69.

Donald Trump declaró este jueves que Irán había aceptado ceder su uranio enriquecido, y añadió que hay "muchas probabilidades" de alcanzar un acuerdo de paz.

Trump dijo que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido. (Foto ilustrativa: iStock)

Negociaciones en curso

Irán ha amenazado con bloquear el mar Rojo, al tiempo que reiteraba su voluntad de negociar.

"No sabemos cómo va a terminar esto, ni cuándo", comentó Stephen Schork, de The Schork Group, que considera que esta incertidumbre mantiene los precios del crudo en niveles elevados.

Las negociaciones siguen en curso, bajo los auspicios de Pakistán, para organizar una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, tras el fracaso de la primera en Islamabad el pasado fin de semana.

Mientras tanto, Teherán sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente una quinta parte del crudo mundial.

"Si la guerra volviera a intensificarse y el estrecho de Ormuz permaneciera cerrado durante varios meses, los precios deberían volver a subir con fuerza", advierte Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

*Con información de AFP