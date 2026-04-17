Cunningham y Doncic finalmente podrán optar a los premios de la temporada en la NBA

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Los astros Luka Doncic (Los Angeles Lakers) y Cade Cunningham (Detroit Pistons) fueron finalmente declarados elegibles para aspirar a los premios de la temporada regular de la NBA, incluido el prestigioso trofeo al Jugador Más Valioso (MVP), pese a no haber alcanzado el mínimo de 65 partidos requerido para optar a ellos, anunció la liga el jueves.

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Doncic y Cunningham, dos de los mejores bases de la NBA, se quedaron por muy poco por debajo del umbral de partidos necesarios para aspirar a los premios de final de temporada: el esloveno disputó 64 encuentros y el estandarte de los Pistons jugó 63.

Luka Doncic termina como el líder en anotación de la NBA



Es la segunda vez que lo consigue en su carrera con 33,5 puntos de mediapic.twitter.com/rjjr8KuWEW — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) April 12, 2026

Mencionando "circunstancias excepcionales" en relación con los dos primeros jugadores, la Liga y el Sindicato de Jugadores Profesionales (NBPA) decidieron, de hecho, volver a declararlos aptos para los galardones de la NBA.

Según ambas organizaciones, Doncic y Cunningham "cumplen los requisitos para ser elegibles a los premios en virtud de la cláusula relativa a las circunstancias excepcionales prevista en el convenio colectivo", subrayó la NBA en un comunicado.

La estrella de los Lakers, principal artífice del espectacular final de temporada de su equipo y máximo anotador de la temporada (33,5 puntos por partido), estuvo apartada de las canchas varios partidos a principios de mes debido a una lesión en los isquiotibiales.

Who's your NBA MVP of 2025-26 season? pic.twitter.com/cIclS7ZR1M — FIBA Basketball (@FIBA) April 9, 2026

También se perdió dos encuentros para asistir al nacimiento de su hija en Eslovenia y serían justo esos duelos los que se habrían aplicado para ser elegible.

Cunningham, por su parte, segundo mejor asistidor (9,7 por partido), estuvo de baja, entre otros, por 12 partidos en marzo debido a que sufrió el colapso de un pulmón y por ello también se le habría dado el beneficio de la regla.

La lucha por el MVP de esta temporada se considera una de las más reñidas de los últimos años, con Doncic y Cunningham integrados ahora en un grupo de candidatos junto al canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), el prodigio francés Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) y el pívot serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets). ¿Quién se lo quedará?