Distrito Futeca: anuncian inicio de construcción de mega foro

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Con la colocación de la primera piedra inicia la construcción de "Distrito Futeca", complejo que promete ser un santuario para eventos deportivos y artísticos, con todos los estándares internacionales.

Recientemente se anunció el comienzo de los trabajos de levantamiento de esta edificación, diseñada para encuentros de fútbol, baloncesto e incluso para albergar pistas de hielo, piscinas y contener los escenarios más modernos de grandes shows musicales y culturales.

El diseño está a cargo de HKS Architecs, realizadores del "Sofi Stadium" en Inglewood, California, Estados Unidos, con capacidad para 70 mil espectadores.

Distrito Futeca.

La primera etapa consistió en una gira para conocer 15 estadios de Estados Unidos, con el fin de tomar ideas para el diseño de Guatemala.

Datos de la construcción

Javier Arzú, realizador de la edificación, reveló en una entrevista con Soy502, que la construcción tomará un aproximado de 5 años y medio. La primera entrega será "Galería Futeca", zona comercial que tomará un aproximado de 16 meses en su construcción.

Con el anuncio de la primera piedra arranca el ambicioso edificio, único en el país y en Centroamérica.

"Distrito Futeca" funcionará a través de energía solar, tendrá parqueo suficiente dentro del complejo (5 mil plazas) y en áreas aledañas, para que los visitantes dejen sus vehículos y tomen un bus especial que los traslade.

Espacios en el Área VIP se podrán adquirir

Javier afirmó que dentro del foro se podrá comprar espacios VIP equipados y con acceso ilimitado a todos los eventos.

"Los dueños podrán usarlos con servicio de catering para pedir lo que deseen, platos de toda clase y bebidas para que, al llegar, disfruten del evento y del servicio completo. Cada espacio tendrá capacidad para 20 personas y habrá unos 160 espacios de este estilo. Quienes compraron el área podrán disfrutar de los restaurantes, salones de convenciones y auditorios, a un precio especial. Mundialmente esas áreas funcionan así y son generadores de negocios, las empresas atienden y consienten a sus clientes en estos lugares", explicó.

Inician las obras

El inicio de la construcción de Distrito Futeca comenzará el 22 de abril de 2026.