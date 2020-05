Gilberto, el hombre que pide un trabajo en medio del tráfico

En los últimos días, en la ciudad y varios puntos del país han proliferado las personas ondeando banderas blancas en las principales vías. Ellos buscan apoyo de otros guatemaltecos que les puedan brindar alimentos para su familia.

Sin embargo, existen otras personas como Gilberto Maldonado, que quieren otro tipo de ayuda: un trabajo formal.

El hombre salió este sábado y recorrió desde la zona 7 hasta la zona 10 capitalina, con un cartel en el que mostraba que más que una bolsa con alimentos, él necesita un trabajo para mantener a su familia.

“Yo llegué al bulevar Los Próceres. Me daba pena, pero no estaba haciendo nada malo. Yo lo que quiero es que alguien me pueda brindar una ayuda para y tener un trabajo, ya que tengo dos hijos y ellos necesitan comer. Desde hace un año que no tengo algo formal, he hecho muchas cosas, pero ahora quisiera una oportunidad”, explica Gilberto.

Sin acarreo

El hombre resaltó que no es de los que llaman "acarreados", como el mismo presidente Alejandro Giammattei llamó a las personas con banderas blancas en las calles.

El hombre ha recurrido a salir a la calle para dar a conocer su situación. (Foto: Twitter)

“Es la necesidad que me forzó a salir a la calle en busca de una oportunidad, de trabajo”, manifiesta.

Debido a su edad, 44 años, Gilberto ha sido rechazado de varios puestos, pero él se siente con la energía para servir en cualquier área. Dice tener una licencia de conducir tipo C para el manejo de automóviles.

“Yo hablo con la verdad, pues la mentira siempre se descubre y no me gustaría que mi reputación se manchara. Solo quiero que me puedan ayudar con un trabajo”, puntualiza.

Si deseas apoyar de alguna manera a Gilberto Maldonado, puedes comunicarte a su teléfono 5942-2179.

