Madre recorre la ciudad con su hijo a la espalda y busca ayuda

Doña Catalina y su hijo Gilson Jerónimo, afectados no solo por la crisis económica provocada por el Covid-19 en Guatemala sino por la suspensión del servicio de transporte público para evitar la propagación del virus, deben recorrer muchos kilómetros para buscar ayuda para sobrevivir.

“Desde que él era niño he tenido que cargarlo para salir a la calle en busca del sustento. Muchas personas me ayudan. Vivimos en la zona 11 de Mixco, en una casa que estamos alquilando, pero ahorita yo necesito dinero para pagar la renta, comprar pañales y comida. Allá no nos llega nada de ayuda”, cuenta la madre que a sus 62 años tiene que llevar a su hijo mayor en la espalda.

Este jueves, la mujer salió muy temprano de su casa y llegó frente al Palacio Nacional de la Cultura con una bandera blanca en señal de auxilio y con una petición para el Gobierno.

“El presidente dice que está ayudando, pero yo lo que más quisiera es que él me diera es un pedazo de terreno para poder vivir con mis hijos. Tengo tres hijos, pero él requiere mayor atención. Afortunadamente, ahora él no requiere medicinas, pero sí ayuda para comer”, explica doña Catalina.

Gilson observa con mucho amor a su madre que ha sido su soporte desde que vino al mundo. (Foto: Wilder López/Soy502)

En la casa donde alquila actualmente, la madre debe pagar Q800 cada mes, pero debido a la crisis provocada por el coronavirus, sus otros hijos se quedaron sin trabajo y también salen a las calles en busca de ayuda para su madre y su hermano.

Doña Catalina seguramente no tendrá una celebración del Día de las Madres como muchas, pero su mayor regalo es poder ayudar a su hijo para no le falte nada mientras ella pueda luchar a diario por su amado Gilson.

Si deseas brindar apoyo a doña Catalina, puedes comunicarte a los teléfonos 4299-0913 y 4109-9553 o en la 1a. Calle C Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco.