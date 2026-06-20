Un guatemalteco asciende con el Málaga a la Liga española

-

El guatemalteco Juan Francisco Roldán fue parte del ascenso histórico del Málaga a LaLiga, la máxima competencia del futbol español donde compiten los grandes como Barcelona, Real Madrid y Atlético.

Este sábado, en un sufrido y emocionante partido, el conjunto malagueño pudo vencer al Almería (1-2) en condición de visita para conseguir el último boleto al máximo circuito. Juan Francisco, sobrino de la leyenda de Aurora, el "Grillo" Roldán, es parte del cuerpo técnico del entrenador Juan Funes, que lo incorporó debido a su capacidad como analista de video.

|| #AlmeríaMálaga



¡¡¡SOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOSSSSSSSSS DE PRIMERAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! pic.twitter.com/i3zJro4xVt — Málaga CF (@MalagaCF) June 20, 2026

Los goles de Chupe y de Larrubia pusieron las cosas a favor el Málaga. Baptistao avivó la esperanza para los locales con un gol en el minuto 75, pero al Almería no le dio tiempo ni las ideas aparecieron para poder llevar el partido a la prórroga.

El Málaga regresa a la Liga de los consagrados tras ocho años en la categoría de ascenso. Roldán es parte de este logro histórico que llevará a los blanquiazules a enfrentar a los culés y a los merengues en la temporada 2026-2027.

Roldán es clave como analista de video en el cuerpo técnico malagueño. (Foto: Málaga)

Juan Francisco, originario de la zona 5 capitalina, cuenta con la licencia UEFA A para dirigir de forma profesional en el futbol del viejo continente. Además, cuenta con un Máster en Dirección de Futbol y Metodologías de Juego, otorgado por la escuela universitaria del Real Madrid.